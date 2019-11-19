Türkiye

Türkiye-İran sınırında art arda 2 deprem

19 Kasım 2019 Salı 03:42 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 03:44

Türkiye-İran sınır bölgesinde 3 dakika arayla 3,9 ve 4,7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Depremler Hakkari ve Van'da da hissedildi.