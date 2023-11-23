Türkiye, eğitim altyapısında en verimli yıllarını yaşıyor

Türkiye'nin geleceğine yön veren öğretmenler, milletine ve değerlerine bağlı nesiller yetiştirme gayretiyle çalışıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2002 yılında merkezi yönetim bütçesinden en büyük payı alan dördüncü kurumdu.

Son 21 yılda bütçeden en büyük payı eğitim alıyor. Eğitimin, bütçe içindeki payı yüzde 10,64’ten yüzde 14,61’e yükseldi.

Okula giden öğrenci sayısı 19 milyonu aştı

Okul öncesi eğitim grubunda okullaşma oranı yüzde 84,95’e yükseldi. Temel eğitimde okullaşma oranı ise yüzde 95,29’a çıktı, ortaöğretimde de oran yüzde 91,70 oldu.

2002-2003 eğitim yılında 12 milyon 902 bin 638 öğrenci okula gidiyordu. 20 yılda okula giden öğrenci sayısı 19 milyonu aştı.

1 milyonun üzerinde öğretmen görev yapıyor

2002-2003 öğretim yılında öğretmen sayısı 586 bin 680’di. 2023 yılı itibariyle okullarda, 1 milyonun üzerinde öğretmen görev yapıyor.

Mevcut öğretmenlerin yüzde 74’ü son 20 yılda atandı. Kadın öğretmen oranı 2000’li yılların başında yüzde 50 altındaydı, bu oran şimdilerde yüzde 60’ı buldu.

Bu sürede okullar da ileri standartlara kavuştu. Ülkenin her bir köşesi modern eğitim kurumlarıyla donatıldı. Şu anda 74 binin üzerinde eğitim kurumu var.

Kalabalık sınıf görüntüleri tarih oldu

Öğrenci ve öğretmenler, dijital eğitim teknolojilerini etkin kullanmaya başladı.

Derslik sayısı, 2002 yılında 343 bin idi. 20 yılda 363 bin 662 yeni derslik yapıldı. Sayı, 706 bin 662’e ulaştı. Kalabalık sınıf görüntüleri tarih oldu.

21 yılda 4 milyar dolayında ders kitabı ücretsiz dağıtıldı. Öğrencilere, 21 milyon yardımcı kaynak kitabı da ücretsiz verildi.