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Türkiye
DHA 23.11.2023 23:24

Bir hafta önce yıldırım çarpan işçi, inşaattan düşüp öldü

İzmir'de bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan kişi, beton mikserinin hortumunun çarpması sonucu 10 metre yükseklikten düşerek öldü. Erden'in bir hafta önce de inşaatta çalışırken yıldırım düşmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.

Bir hafta önce yıldırım çarpan işçi, inşaattan düşüp öldü

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Kuşçular mahallesindeki bir şantiyede meydana geldi.

İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan İbrahim Erden'e beton mikserinin hortumu çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Erden, yaklaşık 10 metrelik yükseklikten boşluğa düştü. Zemine çarparak hareketsiz şekilde kalan Erden'i gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen Erden, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı işçi, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Bir hafta önce yıldırım çarpmış

Öte yandan Erden'in bir hafta önce de inşaatta çalışırken, yıldırım düşmesi sonucu yaralandığı ortaya çıktı. Erden'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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