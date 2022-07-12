Kurban Bayram tatilinde, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri de Edirne oldu.

Özellikle günübirlik gelen turistler, kentte hem gastronomi hem de tarih turizmi yaptı.

Turistler, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi ile Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi başta olmak üzere tarihi mekanları ziyaret etti.

Kentin ünlü lezzetlerinden olan tava ciğer içinse lokanta önlerinde zaman zaman kuyruklar oluştu.

"Bereketli bir bayram geçiriyoruz"

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, kentin bereketli bir bayram yaşadığını söyledi.

Dinar, tarih ve kültür turizmi denince akıllara gelen yerlerin başında Edirne'nin olduğunu belirterek, "O yüzden Edirne'de bu bayram da yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşıyoruz. Bunlara yurt dışında çalışan gurbetçi kardeşlerimizin izinleri de eklendi. Bereketli bir bayram geçiriyoruz. Bizim, 'Edirne'ye gel, ciğerimi ye' diye bir sloganımız var. Edirne'ye gelip de ciğer yemeden geçilmez. Kapıkule'den girdiğinizde zaten buram buram ciğer kokusu ile karşılaşıyorsunuz. Yurt içinde yaşayan vatandaşlarımız önce muhteşem Selimiye'yi, Eski Cami'yi, Üç Şerefeli'yi, nehirlerimizi görüyor sonra da tava ciğer yemeğe gidiyor. Biz de bu yoğunluğu yaşıyoruz" dedi.

"İşlerden memnunuz"

Edirne'de tava ciğer dükkanı işleten Levent Kapu da bayram yoğunluğundan memnun olduklarını belirterek, "Dışarıdan gelen vatandaşlarımız ve müşterilerimizin hepsinden memnunuz. Edirne için bayramımız iyi geçiyor. Bundan iyisi can sağlığı diyoruz. Genelde Türkiye genelinden İzmir, İstanbul, diğer illerimizden gelen oluyor. Bulgaristan'dan da gelenler var ama azınlıkta. Bizim bayramımız olduğu için ve tatil süresi de uzun olduğu için bu şekilde yoğunluk artıyor. İşlerimizden memnunuz" diye konuştu.

"Tarihin izlerini derinden yaşamak istedik"

Bayram tatili için İstanbul'dan Edirne'ye günübirlik ailesiyle gelen Onur Köprülü, "İstanbul'da ikamet ediyoruz. 'Yakın bir yerde gezmeye gelelim' dedik, Edirne'yi de çok seviyoruz. Daha önce 4-5 defa ziyaretimiz oldu. Yeni evlendim, eşimin de artık Selimiye Camisi'ni ziyaret etmesini ve meşhur ciğeri yemesini istedim. 'Ciğeri de tatsınlar' istedim. O şekilde ailemle geldik. Ciğeri çok sevmem ama burada tadına baktım. Gelenler de beğenerek geri döndüler. Sonuçta Edirne, güzel bir şehrimiz. Burada çok tarihi mekanlar var. Benim için kutsal bir yer. Tarihin izlerini derinden yaşamak istedik. Tarihsever bir insan olduğum için buranın doğası hoşuma gidiyor" dedi.

İstanbul'dan gelen Kayahan İlhan da "İstanbul'dan geliyorum. Selimiye için geldim. Edirne'ye ilk defa geldim. Çok farklı bir mimarisi var, Osmanlı'yı anımsatıyor. Çok güzel. İnsanı sanki yıllar öncesine götürüyor" dedi.