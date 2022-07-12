Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da zehir tacirlerine göz açtırılmadı
[Fotograf: AA]
Ankara'da 4-10 Temmuz tarihlerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 251 kişiden 26'sı tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Temmuz'da il genelinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.
Operasyonlarda, gözaltına alınan 251 kişiden 26'sı tutuklandı.
Ekiplerin yaptığı aramada, 11,2 kilogram eroin, 2,2 kilogram esrar, 1 kilogram metamfetamin, 34 bin ecstasy ve 2 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu Narkotik
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