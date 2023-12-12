Turistik Doğu Ekspresi raylarla buluştu

Valizler hazırlandı, fotoğraf makineleri ayarlandı.

Ankara'dan kalkan Doğu Ekspresi yaklaşık 30 saat sürecek yolculuğun ardından Kars'a ulaşacak.

Turistik Doğu Ekspresi sezonun ilk seyahatine başladı.

Doğu Ekspresi yeni sezonda toplam 84 sefer yapacak

11 Aralık‘ta başlayan yeni sezonda toplam 84 sefer gerçekleşecek. Bayram, sömestir, yılbaşı gibi özel günler için ek seferler de düzenlenecek.

Kompartımanlar ışıklarla süslendi. İlk seferin heyecanı yolcuların yüzüne yansıdı.

13 bin kişiye hizmet vermesi bekleniyor

Doğu Ekspresi'nde 8 adet yataklı vagon bulunuyor. Vagonlardan birinde restoran bulunuyor, yolcular bir taraftan manzaranın tadını çıkarırken diğer taraftan yemek yiyip çay keyfi yapabiliyor.

Her detayın düşünüldüğü tren, bu sezon yaklaşık 13 bin seyahat tutkununa hizmet verecek.

Haber: Özge Çalışkan

Kamera: Deniz Eryılmaz

Kurgu: Volkan Bağcı

