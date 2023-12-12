Otomobil tırın altına girdi: 2 ağır yaralı

Batman-Beşiri karayolunda otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan tıra arkadan çarparak altına girdi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.