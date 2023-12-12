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Türkiye
İHA 12.12.2023 06:23

Ters yönde ilerleyen servis minibüsü otomobile çarptı: 5 yaralı

İstanbul Pendik'te ters yönde seyir halindeki servis minibüsü, dönel kavşaktan dönmeye çalışan bir otomobile çarptı. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ters yönde ilerleyen servis minibüsü otomobile çarptı: 5 yaralı

Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde, akşam saatlerinde, servis minibüsü ters yönde seyir halindeyken dönel kavşaktan dönmeye çalışan araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs içerisindeki yolcular savruldu. Yaşanılan olayda 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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