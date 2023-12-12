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Türkiye
AA 12.12.2023 06:11

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 8 yaralı

Manisa'nın Selendi ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i çocuk 8 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 8 yaralı

Selendi-Simav kara yolunun 16. kilometresinde, Mustafa Ö'nün kullandığı otomobil ile Ahmet G. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Ahmet G'nin kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle yoldan şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda bulunan sürücüler Mustafa Ö., Ahmet G. ile yolcular Mehmet B., Burhan K., Hüseyin S., Ethem D., Nesrin A. ve İsmail Poyraz C.yaralandı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Mustafa Ö, Burhan K, ve Mehmet B. yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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