Çok Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.03.2025 12:48

Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da sefere başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Diyarbakır arasında turizm amaçlı işletilecek Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin yeni sezonun ilk seferine 11 Nisan'da çıkacağını belirterek, "Tren seferleriyle hem iç turizm canlanacak hem de şehirler arası kültürel etkileşim artacak." ifadesini kullandı.

Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da sefere başlıyor

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan-25 Mayıs döneminde toplam 8 sefer yapacağını bildirdi.

Trenin, Ankara'dan cuma, Diyarbakır'dan ise pazar günleri hareket edeceği bilgisini veren Uraloğlu, "Trenimiz 2 haftada bir karşılıklı sefer düzenleyecek. 4 gidiş, 4 dönüş şeklinde planlanan tren seferleriyle hem iç turizm canlanacak hem de şehirler arası kültürel etkileşim artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Ankara'dan saat 13.55'te hareket edecek trenin Malatya'da 3 saatlik mola vereceğini aktardı. Bu sürede yolcuların Malatya'nın tarihi ve kültürel alanlarını gezebileceğini vurgulayan Uraloğlu, trenin Diyarbakır'a varış saatinin ise ertesi gün 16.23 olarak planlandığını kaydetti.

Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da sefere başlıyor

Dönüşte Diyarbakır'dan saat 12.30'da hareket edecek trenin Elazığ'ın Yolçatı istasyonunda 4 saat duracağına dikkati çeken Uraloğlu, "Ankara'ya tahmini varış saati ise (ertesi gün) 15.52 olacak. Böylece yolcular, Malatya'da ve Yolçatı'da verilen molalarda bölgenin kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı bulacak." ifadelerini kullandı.

Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da sefere başlıyor

"Kültürün raylarla buluştuğu bir proje"

Turistik tren seferlerinin bölgesel turizminin canlanması açısından da önemli olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu seferlerle yolculara sadece bir şehirden diğerine gitme imkanı değil, aynı zamanda yolculuğun kendisini deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Turistik Diyarbakır Ekspresi kültürün raylarla buluştuğu bir proje."

Tren seferleri için biletler, TCDD Taşımacılık AŞ bilet satış gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve "https://bilet.tcdd.gov.tr/" internet adresinden satın alınabiliyor.

ETİKETLER
Diyarbakır Turistik Doğu Ekspresi Turizm Abdulkadir Uraloğlu
Sıradaki Haber
Antalya bayramda dolu ve kar yağışıyla beyaza büründü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:00
Bayram tatili nedeniyle Kapadokya'da yerli turist yoğunluğu
14:55
Gümrük muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermedi
14:53
Sağlık Bakanlığı: Sevdiklerimize ücretsiz kanser taramalarını hatırlatalım
14:54
TRT Akademi’den dijital medyada A’dan Z’ye video eğitimi
14:47
İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı
14:53
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
FOTO FOKUS
İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ