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Türkiye
AA 30.03.2025 12:06

Deprem bölgesindeki 4 ilde bayram korteji düzenlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki 4 ilde bugün ve yarın Ramazan Panayırı Bayram Korteji düzenleyecek.

Deprem bölgesindeki 4 ilde bayram korteji düzenlenecek

Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde ramazan ayı boyunca kurulan panayırlarda depremzede çocuklara eğitici-öğretici etkinlikler düzenlendi, ramazan gelenekleri yaşatıldı.

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri çerçevesinde "Sıfır Atık" kavramının da anlatıldığı panayırların kapanışı Ramazan Panayırı Bayram Korteji ile yapılacak.

Malatya'da bugün saat 14.00'te başlayacak olan kortej, Malatya Park AVM'nin önünden başlayıp Malet Konteyner Kent'te sona erecek. Kortej, Adıyaman'da da yarın saat 14.00'te Atatürk Bulvarı Valilik Konağı'nın önünden hareket edecek ve Atatürk Heykeli'nin önünde tamamlanacak.

Kahramanmaraş'ta ise yarın 14.00'te Hacı Murat Caddesi'nde başlayacak olan kortej, Namık Kemal Mahallesi'ndeki Ramazan Panayırı'nda son bulacak. Hatay İskenderun'da da Fener Caddesi'nde başlayacak olan yürüyüş İskenderun Millet Bahçesi'nde tamamlanacak.

Bando takımlarının eşlik edeceği yürüyüşlerde, maskotlarla eğlenceli etkinlikler, sürpriz gösteriler sunulacak ve bayram şekerleri dağıtılacak.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Ramazan Bayramı
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