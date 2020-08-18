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Tünelde durarak trafiği tehlikeye atanlara ceza
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'de tünelde durarak trafiği tehlikeye sokan 5 aracın sürücüsüne ceza kesildi, haklarında adli takibat başlatıldı.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Bayraklı Tünel İşletme Şefliğine ait tünel kameralarından saat 14.51’de tünelde durdukları görülen, plakaları tespit edilen 5 araca trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamaktan cezai işlem uygulandığı belirtildi.
Karayolları Trafik Kanunu 47/1-d maddesi gereği 132 lira cezai işlem uygulanan kişiler hakkında ayrıca adli takibat başlatıldığı da vurgulandı.
Araçların düğün konvoyuna katıldıkları iddia edildi.
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