Tunceli'deki Munzur Gözeleri'nde piknik yapmak yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Munzur Gözeleri'nde turistlere daha iyi hizmet sunmak amacıyla İl İdaresi Kanunu uyarınca 1 Haziran-15 Eylül tarihlerinde geçerli olmak üzere bazı kararların alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ziyaret köyündeki Munzur Gözeleri'nde köy içerisindeki köprüden batı istikametine doğru su kaynağının çıktığı ilk bölgeye kadar su kenarında ve çevresinde ateşli ve ateşsiz piknik yapmak, dışarıdan malzeme getirerek konaklama yapmak yasaktır. Gözeler içerisinde vatandaşların suya girmesi, kamp kurması ve karavan ile konaklaması yasaktır. Gözeler içerisinde vatandaşların ağaç ve bitki toplaması, bölgeye çöp bırakması yasaktır. Gözeler içerisinde engelli ve yaşlı vatandaşların araçları hariç araç alınması yasaktır."