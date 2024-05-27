Kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

Kars, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Çorum, Yozgat, Tokat, Çankırı ve Amasya gibi illerden batı illere giden besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını satışa çıkardı.

Kurban Bayramı öncesinde kurulan hayvan pazarları, bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyen vatandaşları bekliyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinde besicilik yapan Şeref Can, satmak için Ankara'ya 171 büyükbaş hayvan getirdiğini belirtti. Her bütçeye uygun kurbanlıkların olduğunu ifade eden Can, "Büyükbaş hayvanların fiyatları ortalama 100 bin lira ile 200 bin lira arasında değişiyor. Talep çok olduğu için vatandaşlarımız kurban alımlarını son güne bırakmasın." dedi.

"Küpesiz hayvanlar alınmamalı"

Veteriner hekim Merve Nur Yanık da, kurbanlıkların kesim gününe kadar sağlıklı olup olmadıklarını kontrol ettiklerini belirterek, "Kurban alanında görevli veteriner hekimi arkadaşlarımla pazar alanında hayvanlarla ilgili herhangi bir probleme müdahale edebilmek için 24 saat görev yapıyoruz. Özellikle hasta ve eksik belgeleri olan hayvanların girişine izin vermiyoruz." diye konuştu.

Kurban alırken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin de bilgi veren Yanık, şunları kaydetti:

"Kurbanlıkların dış görünüşünde herhangi bir yarası veya boynuz kırığı olmaması, topallamaması gerekmektedir. Bazen buraya gelen hayvanlar, sağlıklı olsa bile burada hastalanabiliyor. O hayvanların tespitini yapıp karantina bölgemizde tedavisini yapıyoruz. Dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de hayvanların kulak küpeleri. Küpesiz hayvanlar alınmamalı. Küpesi olan hayvanların hastalanması durumunda devlet tarafından tutarları geri ödenecek. Diş konusuna da dikkat edilmesi gerekiyor. 'Kapak atmış' denilen olayda dişlerin çıkmış olması gerekiyor. Bu konularda tereddütte kalmış vatandaşlarımız bizlere pazar alanında ulaşabilirler.