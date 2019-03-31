Kesin olmayan sonuçlara göre, Fatih Mehmet Maçoğlu 5 bin 737, HDP adayı Nurşat Yeşil 5 bin 169 oy aldı.

Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir?

1968 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Çemberlitaş köyünde doğdum. Ovacık Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun ardından Bingöl 60. Yıl Sağlık Meslek Lisesinden mezun oldu. 1989- 2014 yılları arasında sağlık memuru olarak görev yaptı. Açık Öğretim Fakültesi Laborant ve Veterinerlik bölümü mezun oldu. 2014-2019 yılları arasında Tunceli'nin Ovacık Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Kaynak: AA