Kesin olmayan sonuçlara göre, Hilmi Bilgin 84 bin 246, BBP adayı Doğan Ürgüp 61 bin 771 oy aldı.

Hilmi Bilgin kimdir?

Hilmi Bilgin, 1972 yılında Sivas'ta doğdu. Orta ve lise öğrenimi Sivas'ta tamamlayan Bilgin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun oldu.

Sivas'ta bir süre kamu kurumunda avukatlık yapan Bilgin, bu görevinden istifa ederek serbest avukatlığa başladı. Sivas Barosu'nda sırasıyla Disiplin Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baro Başkanlığı yapan Bilgin, AK Parti Sivas İl Teşkilatında Seçim İşleri Başkanı, Teşkilat Başkanı ve Seçim Koordinasyon Merkezi'nde hukukçu olarak siyasi çalışmalarda bulundu.

2011-2018 yıllarında AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Bilgin, 24-25-26. dönem AK Parti Sivas milletvekilliği yaptı. Bilgin, milletvekilliği süresince TBMM Adalet ve Anayasa Komisyonu üyesi olarak çalıştı, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı yaptı. Bilgin, evli ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

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Kaynak: AA