Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 32 ilde oy verme işlemi 31 Mart’ta 07.00'de başladı, saat 16.00'da sona erdi. Diğer illerde de saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.

Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 194.678 sandıkta oylarını kullandı. İstanbul’da ise 10 milyon 570 bin 939 seçmen, sandığa gitti.

Oyların sayılmasının ardından İstanbul’da seçimi, oyların yüzde 48,79’unu alan Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu kazandı.

Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım ise oyların 48,51’ini alarak ikinci sırada yer aldı.

Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’ın oy oranı da yüzde 1,21’de kaldı.

24 ilçede Cumhur İttifakı kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin adayları, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu belediye başkanlıklarını aldı. MHP’nin adayı ise Silivri Belediye Başkanlığını kazandı.

Bir önceki seçimlerde yüzde 62,25 ile birinci gelen AK Parti, bu seçimde de Esenler'de yüzde 65,61 ile en yüksek oyu alan ilçe oldu.

14 ilçede Millet İttifakı

Millet İtifakı’nın CHP’li adayları ise, Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediye başkanlıklarını kazandı.

Bu seçimde yüzde 72,88 ile Beşiktaş CHP'nin en yüksek oy aldığı ilçe oldu.

Esenyurt ve Küçükçekmece CHP’ye geçti

Bir önceki yerel seçimlerde Esenyurt'ta yüzde 47 ile AK Parti kazanırken, bu seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Esenyurt'ta yüzde 51,52 ile CHP'nin adayı Kemal Deniz Bozkurt belediye başkanı seçildi.

Yine 2014'teki yerel seçimlerde yüzde 42,9 ile Küçükçekmece'de kazanan AK Parti, bu seçimde Küçükçekmece'yi kaybetti. İlçede resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50,99 ile CHP'nin adayı Kemal Çebi belediye başkanı oldu.

CHP, Çatalca'yı ve Silivri'yi kaybetti

Bir önceki yerel seçimde yüzde 40.55 ile CHP'li başkanın seçildiği Çatalca, bu seçimde el değiştirerek yüzde 51,58 ile Cumhur İttifakı adayı AK Partili Mesut Üner'e geçti.

Yüzde 47,95 alarak geçen seçimlerde Silivri'de CHP kazanırken, bu seçimde belediye başkanlığını yüzde 46,86 ile Cumhur İttifakı’nın adayı MHP’li Volkan Yılmaz aldı. MHP ilk kez İstanbul'da ilçe belediye başkanlığını elde etti.

Bu arada Avcılar Belediye Başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Turan Hançerli de İstanbul'da ilk engelli belediye başkanı oldu. Hançerli, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52,11 oy aldı.

Kaynak: TRT Haber