Açık 7.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.04.2024 06:07

Tunceli'de istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Tunceli'de kaza yaptıktan sonra kontrolden çıkan ve yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tunceli'de istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]

P. K. idaresindeki otomobil, Atatürk Mahallesi Şehit Polis Memuru Nedip Cengiz Eker Caddesi Eğitimciler Kavşağı'nda A.M.A yönetimindeki araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan P.K'nin kullandığı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşerek ders döndü.

Tunceli'de istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadın sürücü P.K. ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar oluşan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ETİKETLER
Tunceli
Sıradaki Haber
Konya'da devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:29
Samsun'da nişan töreninde bıçaklı kavga: 4 yaralı
05:59
İsrail, Refah'ta bir evi bombaladı: 4 Filistinli hayatını kaybetti
05:04
Milli Saraylara bağlı müzeler ziyaretçi rekoru kırdı
04:53
Konya'da devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
04:50
Sabiha Gökçen Havalimanı'nı bayram tatilinde 1 milyondan fazla yolcu kullandı
04:16
Erciyes Üniversitesi 144 sözleşmeli personel alacak
İsrail saldırılarında evleri yok olan Filistinliler tenekelerden kurdukları barınaklarla hayata tutunmaya çalışıyor
İsrail saldırılarında evleri yok olan Filistinliler tenekelerden kurdukları barınaklarla hayata tutunmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
Teleferikte korku dolu anlar: Koptuk ve düşeceğiz sandım
Teleferikte korku dolu anlar: Koptuk ve düşeceğiz sandım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ