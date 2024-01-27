Çok Bulutlu 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 27.01.2024 18:45

Tunceli'de heyelan: Yola kaya parçaları düştü

Tunceli’de 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından kara yolunda heyelan meydana geldi. Tunceli-Ovacık kara yoluna devasa kaya parçaları düştü.

Tunceli'de heyelan: Yola kaya parçaları düştü

Tunceli’de etkili olan kar yağışının ardından Pülümür-Tunceli kara yolunun 2. kilometresinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla karayolu kısa sürede ulaşıma açıldı.

Tunceli'de heyelan: Yola kaya parçaları düştü

Öte yandan Tunceli-Ovacık yolunun 3. kilometresinde de dağdan kopan devasa kayalar karayoluna düştü. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kayalar yoldan kaldırıldı.

Her iki olay sırasında da yoldan araç geçmemesi muhtemel bir faciayı önlerken, yetkililer Tunceli-Erzincan ve Tunceli-Ovacık kara yollarını kullanacak sürücüleri heyelan ve kaya düşmesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ETİKETLER
Tunceli Kar Yağışı Heyelan
Sıradaki Haber
Yokuş aşağı hareket eden kamyon 3 araca çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:12
Trump da 'Texas' dedi: ABD'de sınır krizi büyüyor
19:04
Bakan Uraloğlu: İzmir'imizi yüksek hızlı trenle tanıştıracağız
18:38
Yokuş aşağı hareket eden kamyon 3 araca çarptı
18:09
İsveç'te binlerce kişi Filistin için yürüdü
17:58
Bakan Koca: Bakanlığımıza 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor
17:32
Avustralya, çalışanlarıyla ilgili iddialar üzerine UNRWA'ya finansal desteğini askıya aldı
Bingöl'de karla kaplı alanlar havadan görüntülendi
Bingöl'de karla kaplı alanlar havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Gazzeliler hem saldırılarla hem de soğuk havayla mücadele ediyor
Gazzeliler hem saldırılarla hem de soğuk havayla mücadele ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ