Çok Bulutlu 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.01.2024 18:32

Yokuş aşağı hareket eden kamyon 3 araca çarptı

Bursa'da arızalı kamyon, tamir sırasında yokuş aşağı geri geri hareket ederek park halindeki 3 araca çarptı.

Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Mahallesi Karşıbağlar Caddesi'nde, kamyon arızalandı.

Yol kenarına çekilen kamyon, tamir edilmeye çalışılırken yokuş aşağıya geri hareket etmeye başladı.

Sürücü, kamyona yetişip direksiyona geçse de park halindeki 3 araca çarpmasını engelleyemedi.

Kamyon ve söz konusu 3 aracın hasar gördüğü kaza nedeniyle olay yerinde polis ekiplerince inceleme yapıldı. Daha sonra araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, kamyonun yokuş aşağı hareket ederek hızlanıp park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.

ETİKETLER
Bursa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Siirt-Şırnak kara yolu trafiğe açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:12
Trump da 'Texas' dedi: ABD'de sınır krizi büyüyor
19:04
Bakan Uraloğlu: İzmir'imizi yüksek hızlı trenle tanıştıracağız
18:49
Tunceli'de heyelan: Yola kaya parçaları düştü
18:09
İsveç'te binlerce kişi Filistin için yürüdü
17:58
Bakan Koca: Bakanlığımıza 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor
17:32
Avustralya, çalışanlarıyla ilgili iddialar üzerine UNRWA'ya finansal desteğini askıya aldı
Bingöl'de karla kaplı alanlar havadan görüntülendi
Bingöl'de karla kaplı alanlar havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Gazzeliler hem saldırılarla hem de soğuk havayla mücadele ediyor
Gazzeliler hem saldırılarla hem de soğuk havayla mücadele ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ