Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kepir Sırtları bölgesine fotoğraf çekmek ve gezmek için giden 4 kişilik dağcı grubu ayı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu kayalıklardan düşen Serhan Poçan, sağ ayağından yaralandı.

Bölgenin dağlık ve kayalık olmasından dolayı karadan tahliye imkanı olmadığından, yaralanan şahıs Tunceli İl Jandarma Komutanlığına ait 2 Kobra tipi helikopter eşliğinde, 1 Skorsky tipi helikopter ile tahliye edilerek Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirildi ve tedavisine başlandı.

Kaynak: TRT Haber