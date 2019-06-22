"Aile, sevgi, sadakat merhamet ve inanç ister"
Bakan Albayrak, eşi Esra Albayrak, kızları Mahinur ve oğulları Ahmet Akif, o anları çektikleri fotoğrafla ölümsüzleştirdi.
Albayrak, fotoğrafı Twitter’dan paylaşarak, "Aile, sevgi, sadakat merhamet ve inanç ister. Bundan bihaber olanlara mutlu aile tablosu acı verir. Dünyanın bütün zorluklarına göğüs germe gücünü bu tablodan almayı bana nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum." ifadelerini kullandı.
+— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 21 Haziran 2019
Aile; sevgi, sadakat merhamet ve inanç ister. Bundan bihaber olanlara mutlu aile tablosu acı verir. Dünyanın tüm zorluklarına göğüs germe gücünü bu tablodan almayı bana nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum... pic.twitter.com/bs0uovQQzm
Kaynak: TRT Haber