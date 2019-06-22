Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kızı Mahinur Albayrak, ilkokulu bitirdi. Mezuniyet törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı. Torunu diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

"Aile, sevgi, sadakat merhamet ve inanç ister"

Bakan Albayrak, eşi Esra Albayrak, kızları Mahinur ve oğulları Ahmet Akif, o anları çektikleri fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

Albayrak, fotoğrafı Twitter’dan paylaşarak, "Aile, sevgi, sadakat merhamet ve inanç ister. Bundan bihaber olanlara mutlu aile tablosu acı verir. Dünyanın bütün zorluklarına göğüs germe gücünü bu tablodan almayı bana nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum." ifadelerini kullandı.

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Aile; sevgi, sadakat merhamet ve inanç ister. Bundan bihaber olanlara mutlu aile tablosu acı verir. Dünyanın tüm zorluklarına göğüs germe gücünü bu tablodan almayı bana nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum... pic.twitter.com/bs0uovQQzm — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 21 Haziran 2019

Kaynak: TRT Haber