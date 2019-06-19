Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Tunceli Merkez kırsalında İl @Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3⃣ terörist etkisiz hale getirildi.



Bölgede operasyonlar devam etmektedir.



❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 19 Haziran 2019

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Kaynak: TRT Haber