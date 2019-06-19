İzmit şehir merkezi Demiryolu Caddesi kenarında bulunan çınar ağacı, büyük bir gürültüyle devrildi.
Beyaz bir otomobil, devrilen ağacın altında kaldı. Araç içinde birinin bulunabileceği endişesiyle çok sayıda vatandaş yardıma koştu.
Yoldan geçen 1 kişi yaralandı
İçinde kimsenin olmadığı otomobilin LPG'li olduğu öğrenildi.
Tüplü aracın patlama riskine karşı vatandaşlar bölgeden uzaklaştı.
Ağaç devrilirken dalları, yoldan geçen bir kadına çarptı. Yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: TRT Haber