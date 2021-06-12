Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de 10 bin dönüm ekili alan küle döndü
[Fotoğraf: DHA]
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan yangında, arpa ekili 10 dönüm alan küle döndü.
Yukarıbudak köyü yakınlarında arpa ekili tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden Çemişgezek Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekipler ve köylülerin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 10 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.
Etiketler: Tarım Üretimi Yangın
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