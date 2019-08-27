Türkiye
Tunceli Ovacık kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
27 Ağustos 2019 Salı 09:48 - Son Güncelleme 27 Ağustos 2019 Salı 10:23
İçişleri Bakanlığı, Tunceli Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat timlerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda, silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: AA
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