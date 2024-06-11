Tüketiciler 'aldatılmaya' karşı koruma altında

Diyelim ki ailenizle tatil yapmak için internet üzerinden bir rezervasyon oluşturup ödeme yaptınız. Sitedeki ‘erken rezervasyon’ ilanlarını da görerek avantajlı fiyatlardan faydalanmak için bu rezervasyonu tatilden 6 ay önce gerçekleştirdiniz. Ancak 2 ay sonra aynı sitede, aynı şartlardaki tatil paketinin daha uygun fiyata satıldığını gördünüz. Bu durumda Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak şikayet oluşturabilir, fazla ödediğiniz bedelin iadesini isteyebilirsiniz.

“Ticari Reklam ve Aldatıcı Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne aykırı”

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, özellikle yaz sezonundaki tatil rezervasyonlarında sıklıkla yaşanan bu duruma ilişkin şunları söyledi:

"Tüketicinin erken rezervasyon yaptığı takdirde daha uygun fiyatlı bir tatil hizmeti alacağına yönelik algı oluşturuluyor. Ancak daha sonra aynı hizmeti almak isteyen kişilere daha uygun fiyatlı satış yapıldığı görülüyor. Bu durumda ‘Erken rezervasyon fırsatları, %50'ye varan oranlarda tasarruf edin’ şeklindeki ilan aldatıcıdır. Tüketici kanununda yer alan 'Ticari Reklam ve Aldatıcı Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne aykırıdır."

Firmaya idari para cezası, tüketiciye fiyat farkının iadesi

Ağaoğlu bu durumu yaşayan ve zarara uğrayan tüketicilerin internet üzerinden tamamen ücretsiz şekilde Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabileceğini belirterek muhtemel sonuç ve yaptırımlarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Tüketici tarafından şikayet edilmesi ve durumun tespiti halinde Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kurulunca firmaya idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu ilanlar da yasaklanabilir. Çünkü tüketici burada aldatılmakta. Tüketici fazla ödediği bedelin iadesi için ilanın görselleriyle birlikte tüketici hakem heyetine başvurarak aradaki farkın iadesini isteyebilir.”

Ayrıca Ağaoğlu, Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılan başvuruların sonucunda verilen kararların mahkeme kararı hükmünde ve taraflar için bağlayıcı olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.