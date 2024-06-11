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Türkiye
AA 11.06.2024 12:47

Türkiye genelinde 27 ilde ormanlara girişler yasaklandı

Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu'da 4, Karadeniz'de 4 ilde 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılamayacak.

Türkiye genelinde 27 ilde ormanlara girişler yasaklandı

Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının Kararı gereği, Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde bir dizi tedbir alındı.

Yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının etkin kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi esasların belirlendiği komisyon toplantılarında, ormanlara girişlerin yasaklanması da görüşüldü.

Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu'da 4, Karadeniz'de 4 olmak üzere 27 ilde, 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması karara bağlandı.

Tabiat parkları, mesire ve günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması esasları da komisyonlarca belirlendi, bazı bölgelerde ateş yakılması tamamen yasaklandı. Alınan kararlarla, sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizlikten kaynaklanan yangınların önlenmesi hedefleniyor.

Ormanlara giriş yapılamayacak iller

Türkiye genelinde 11 Haziran itibarıyla ormanlara girişin yasak olduğu iller ve tarihler şöyle:

Bölge Şehir Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Marmara İstanbul 10 Haziran 15 Ekim
  Balıkesir 3 Haziran 31 Ekim
  Çanakkale 1 Haziran 15 Eylül
  Edirne 10 Haziran 15 Ekim
  Kırklareli 8 Mayıs 31 Ekim
  Sakarya 1 Haziran 1 Kasım
  Kocaeli 1 Haziran 1 Kasım
  Bilecik 5 Haziran 1 Ekim
Ege Denizli 1 Haziran 31 Ekim
  Uşak 15 Haziran 1 Ekim
  İzmir 1 Haziran 31 Ekim
  Manisa 1 Haziran 31 Ekim
  Aydın 1 Haziran 31 Ekim
  Kütahya 1 Temmuz 30 Eylül
Akdeniz Hatay 1 Mayıs 30 Kasım
  Antalya 7 Haziran 31 Ekim
  Muğla 1 Haziran 31 Ekim
  Isparta 10 Haziran 15 Ekim
  Burdur 15 Haziran 15 Ekim
İç Anadolu Kayseri 1 Haziran 31 Ekim
  Yozgat 1 Haziran 31 Ekim
  Kırıkkale 1 Haziran 31 Ekim
  Kırşehir 1 Haziran 31 Ekim
Karadeniz Samsun 10 Haziran 31 Ekim
  Bartın 1 Haziran 30 Eylül
  Çorum 3 Haziran 30 Ekim
  Tokat 1 Temmuz 30 Eylül
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