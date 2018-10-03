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TSK'nın jet pilotu paylaşımı büyük beğeni aldı

TSK'nın görev öncesi hazırlıklarını tamamlayan bir savaş uçağı pilotunu yansıtan fotoğraf paylaşımı büyük beğeni topladı.

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TSKnın jet pilotu paylaşımı büyük beğeni aldı

Başarılarıyla dünyada parmakla gösterilen Türk pilotlarına dair görseller, sosyal medyada vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki adresinden Türk jetleri ve pilotlarla ilgili görsel paylaşımı yapan TSK, bu kez bir jet pilotunun fotoğrafını gözler önüne serdi.


 

Savaş uçağı içerisinde görev öncesi hazırlıklarını tamamlayan pilotun fotoğrafı, sosyal medyada yer almasının ardından büyük beğeni topladı.

Kaynak: AA 

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