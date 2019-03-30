Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak kuzeyinde PKK terör örgütü elebaşlarına ait hedefler ile eylem hazırlığı içindeki teröristlere karşı hava harekatı düzenlendi.

Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Kandil'de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargâh ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan'da eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK'lı teröristler 30 Mart 2019 tarihinde eş zamanlı olarak vurulmuştur.https://t.co/Q0P7uBP4MI pic.twitter.com/Urhl7NSXFF — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 30 Mart 2019

Açıklamada, "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Irak kuzeyi Kandil'de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargah, barınak ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sınır birliklerimize eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK'lı teröristler 30 Mart 2019 tarihinde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak vurulmuştur" ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA