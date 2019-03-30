Türkiye
İzmir'de vapur seferleri tekrar başladı
30 Mart 2019 Cumartesi 07:14 - Son Güncelleme 30 Mart 2019 Cumartesi 07:14
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle iptal edilen vapur seferleri tekrar başladı.
İZDENİZ AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle geçici süreyle iptal edilen yolcu vapuru seferlerinin saat 06.55'ten itibaren tekrar yapılmaya başlandığı bildirildi.
Güzelbahçe seferlerinin halen yapılamadığı belirtildi.
Kaynak: AA
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