Kolombiya'dan Filistin'e, Ürdün'den İngiltere'ye 40 ülkeden gelen yaklaşık 800 çocuk, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde buluştu.

Bu yıl 41'incisi düzenlenen etkinlikte hafta boyu Samsun'da renkli etkinlikler gerçekleştiren çocukların Ankara'daki adresi, kendilerine çocuk bayramını armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu.

Dünya çocukları, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ve beraberindeki heyetle aslanlı yolda yürüdü. Daha sonra mozoleye çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir'de yüzlerce çocuk, renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: TRT Haber