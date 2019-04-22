Hata yapma payları yok. Ölümle yaşam arasında ince bir çizgide, onların işleri. Türkiye’de sadece 400 polis bu zor görevi üstlenmiş durumda. Bomba imha ekipleri hayat kurtarmak için görev başında.

Emniyet teşkilatının bu özel birimi 1976’dan beri gönüllü polislerden oluşuyor.

Zorlu eğitim 4 ay sürüyor

Türkiye'deki bomba uzmanlarının tüm teknik destek ve eğitimleri Ankara Gölbaşı'ndaki merkezden yürütülüyor. 4 aylık sıkı bir eğitimin ardından polisler bomba imha uzmanı olarak görev yapmaya başlıyor.

Peki bomba imha ekipleri şüpheli bir pakete nasıl müdahale ediyor?

İlk önce şüpheli paketin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alınıyor, bölgeye kimse yaklaştırılmıyor. Bomba imha uzmanlarının zorlu görevleri bu aşamadan sonra başlıyor.

"İlk hata, son hata"

"İlk hata, son hata" sloganıyla çalışan uzmanlar, 40 kilogramı bulan kıyafetleri ile olay yerine giriş yapıyorlar. Önce özel eğitimli köpekler bombayı tespit ediyor.

Yerli imha robotu "Ertuğrul"

Hayati riski en aza indirmek için teknolojiden yararlanılıyor. Son yıllarda tamamen yerli robotlar kullanılıyor. Afrin'de teröristlerin tuzakladıkları bombaları etkisiz hale getirilmesini sağlayan "Ertuğrul" bunlardan biri. Uzaktan kumanda edilen robot ile ilk müdahale yapılıyor.

Bomba uzmanları şüpheli pakete robotla müdahale ediyor. Daha sonra ise paketin içindeki düzenek inceleniyor. Bu aşamadan sonra ise devreye bomba imha uzmanları giriyor. Hazırlıkların ardından görevi tamamlamak için bombanın üzerine korkusuzca yürüyorlar.

2018'de 248 tehlike bertaraf edildi

Yaptıkları bu özel görev sayesinde 2018’de hainler tarafından tuzaklanan 123 patlamamış El Yapımı Bomba (EYP) ve 125 patlamamış Askeri Mühimmat etkisiz hale getirildi.

Her görevin sonunda üzerlerinden kalkan yalnızca ağır kıyafetlerin yükü değil, üstlendikleri büyük sorumluluk.

Haber: Berrin Yücesan

Kamera: Seyit Taşdelen