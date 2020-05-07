Kamu yayıncılığı ile birlikte eğitim misyonunu da üstlenerek bugüne kadar binlerce gence staj imkânı sağlayan TRT, yeni mezunlara yönelik 14 Nisan 2020 tarihinde başlattığı TRT Yetenek istihdam programında başvuru süreci 3 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla sona erdi. Değerlendirme süreci heyecanının başlayacağı TRT Yetenek programına Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencisi ile yeni mezun olan 44 bin 185 kişi başvuruda bulundu.

Adaylar anlık bilgilendirilecek

Toplamda 150 genç yeteneğin TV ve Radyo İçerik, TV ve Radyo Teknik Fonksiyonlar, Bilgi Teknolojileri, Pazarlama Stratejisi, Dijital Strateji, Kurumsal Fonksiyonlar ve Dijital İçerik olmak üzere 7 farklı alanda istihdam edileceği TRT Yetenek’te adaylar süreci kariyer.trt.net.tr/yetenek adresi üzerinden takip edebilecek. Bunun için kariyer.trt.net.tr/yetenek adresi üzerinden giriş yapmaları yeterli olan adayların her adımda anlık bilgilendirilmesi TRT tarafından yapılacak.

Adayların süreçle ilgili tüm sorularını yetenek@trt.net.tr adresinden iletebilecekleri gibi; merak ettikleri konular hakkında sosyal medya platformlarından da ulaşabilecekler.