Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği satranç takımları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kayseri'de yurtta karantinada tutulan vatandaşlara dağıtıldı.

Kasapoğlu'nun gönderdiği satranç takımları, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlarda karantinadaki vatandaşlara teslim edildi.

[Fotoğraf: AA]

Karantinadakilerden Oya Yazgan, Etiyopya'dan geldiğini belirterek, "Çok güzel karşılandık, çok güzel ağırlandık, satranç takımı ve kitap hediyeleri oldu. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, Covid-19 nedeniyle Melikgazi Yurt Müdürlüğü'nde görev yapan sağlık çalışanları, karantina anısına kendileri ve misafirler adına yurt bahçesine fidan dikti.