Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu karantinadaki vatandaşlara satranç gönderdi
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kayseri'de yurtta kalan vatandaşlara Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu tarafından satranç gönderildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği satranç takımları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kayseri'de yurtta karantinada tutulan vatandaşlara dağıtıldı.
Kasapoğlu'nun gönderdiği satranç takımları, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlarda karantinadaki vatandaşlara teslim edildi.
[Fotoğraf: AA]
Karantinadakilerden Oya Yazgan, Etiyopya'dan geldiğini belirterek, "Çok güzel karşılandık, çok güzel ağırlandık, satranç takımı ve kitap hediyeleri oldu. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
Öte yandan, Covid-19 nedeniyle Melikgazi Yurt Müdürlüğü'nde görev yapan sağlık çalışanları, karantina anısına kendileri ve misafirler adına yurt bahçesine fidan dikti.
Son Haberler
- 11:55
- 11:50
- 11:45
- 11:32
- 11:24
Sıradaki Haber
Hükümlülerden sağlık çalışanlarına 5 milyon maske
Yükleniyor lütfen bekleyiniz