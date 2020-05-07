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Kayseri'de bir apartmandaki karantina sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de bir apartmanda, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Kayseri'de, Kocasinan ilçesindeki 7 katlı ve 25 daireli binada uygulanan karantina, sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle kaldırıldı.
Binanın giriş kapısındaki emniyet şeridinin söküldüğü ve hayatın normale döndüğü gözlendi.
Bina, apartman görevlisinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün önce karantinaya alınmıştı.
Etiketler: koronavirüs kayseri karantina covid-19Son Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 11:04
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