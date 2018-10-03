TRT World Citizen İnsani Yardım Ödülleri sahiplerini buldu

Dünyadaki güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara küresel çözümler aramak amacıyla yüzlerce fikir önderini bir araya getiren ve bu yıl ikincisi düzenlenen TRT World Forum başladı.

"Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla düzenlenen TRT World Forum, Swiss Hotel The Bosphorus'ta gerçekleşti.

Forum'da bu yıl TRT World Citizen ödülleri de verildi

Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi TRT World, insanlığa hizmet eden ve çalışmalarıyla fark yaratan isimleri ödüllendirdi. TRT World Citizen İnsani Yardım Ödülleri, İstanbul'da sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan gönderdiği mesajda, "dünyayı ancak iyiliğin gücüne inananlar değiştirebilir." dedi.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de TRT'nin yeni medya dili oluşumunda kurucu ve öncü bir kurum olduğunu söyledi.

Onlar insanlığa hizmet eden, fark yaratan ve çalışmalarıyla dünyaya ilham veren isimler. İnsanlık adına yaptıklarıyla örnek olanlar İstanbul'da TRT World Citizen İnsani Yardım Ödülleri töreninde onurlandırıldı.

Geceye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da bir mesaj gönderdi. Emine Erdoğan, "Başkasının derdiyle dertlenmek, iyilik için yaşamak seçkin ruhların işidir. Dünyayı ancak iyiliğin gücüne inananlar değiştirebilir." dedi.

TRT World Citizen İnsani Yardım Ödülleri için İstanbul'da düzenlenen törenin açılışında konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, dünyada büyük bir değişim yaşandığına dikkat çekti.

Eren'in konuşmasının satır başları şöyle;

"Medya için yeni bir dil inşaası gerekiyor"

Medya için yeni bir dilin inşaası her zamankinden daha yıkıcı bir ihtiyaç olarak kendisini dayatıyor. TRT'nin yeni dili bir bakıma bu temel ihtiyacın küresel ölçekte bize yüklediği misyon ve sorumluluktan doğdu demiştik. Çünkü Türkiye ve devraldığı tarihi miras Şeyh Galip'in insanı tanımladığı şu veciz sözün hulasasıdır. "hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen" yani kendine iyi bak çünkü sen alemin özüsün. Bu açıdan TRT World yeni bir medya dili inşası sürecinde insanı hikayenin merkezine yerleştirirken onun sadece bir haber unsuru değil alemin özü olduğu bilinciyle hareket ediyor.

"Nötr değil, doğruyu söyleyen bir medya olmak zorundayız"

Bu nedenle bizler nötr değil doğruyu söyleyen bir medya olmak arzusundayız. Objektif değil hakkaniyetliyiz, dengeliyiz. Katil ile maktule müstekbir ile mazluma eşit mesafede duran bir gazetecilik bizim açımızdan alışılanın tekrarı ve devamından başka birşey değildir. TRT katile karşı maktulün yanında, müstekbire karşı mazlumun yanında olan bir medya kuruluşudur. Büyük bir tarihseh eşikte yeni bir dünyanın arefesinde duruyoruz.

"Türkiye, adil yeni bir dünyanın öncüsüdür"

Herşey yeniden tanımlanıyor, global ölçekte muazzam bir değişim talebi söz konusu. Bu iki günlük forumda da bu talebi uzmanlarla politikacılarla, akademisyenlerle hep beraber inceliyor ve bu değişimin dünyada kalıcı halde olması ve başlaması için bir platform oluşturuyoruz. Biz bu değişim talebini dile getirenler mevcut düzene karşı dünya beşten büyüktür diyoruz. Türkiye bu büyük değişimin çağrının merkezindeki ülkedir. Adil yeni bir dünyanın öncüsüdür. TRT ve TRT World ise Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak yeni bir medya dil inşasında bir alternatif olmaya değil kurucu, öncü ve yön veren bir medya kuruluşu olmaya adaydır.

Ödüller dört kategoride verildi

Yılın Eğitmeni ödülünü Afganistan'da kız çocukları ve kadınların eğitimleri için çalışan doktor Sakine Yakubi aldı.

Yılın İletişimcisi dalında ise ödüle Fransız Jerome Jare layık görüldü. Jerome, Somali'de çalışan bir gönüllünün yardım talebini geri çevirmedi. Başlattığı sosyal medya kampanyasıyla milyonlarca dolar topladı. Bağışla, Somali'de suya muhtaç binlerce kişi temiz suya kavuştu.

Yılın Vatandaşı Ödülü ise ölümcül hastalıkları olan terk edilmiş çocukları evlat edinerek bakımlarını üstlenen Muhammet Bzeek'e verildi. Amerika'da yaşayan Libya asıllı Bzeek bugüne kadar 100'ün üzerinde çocuğun bakımını üstlendi.

Yaşam Boyu Başarı ödülü ise doktor Havva Abdi'ye verildi.

Abdi, Somali'de kurduğu küçük bir klinikte günde 500'den fazla hastayı muayene ediyor. Geceye katılamayan Abdi'nin adına kızı Deco Abdi'ye ödülü, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar verdi.

Gecede ayrıca mülteci çocukları konu alan TRT World Citizen Kısa Film Yarışması'nın ödülleri de takdim edildi.

Yönetmenliğini Muhammed Khalil'in yaptığı "Dreams under the rubble" Yıkıntılar Altında Hayaller filmi birincilik ödülüne değer görüldü.

Forum yarın sona erecek

TRT World Forum'da yarın "Bölgesel Aktörler ve Ortadoğu'da Değişen Güvenlik Denklemi", "Yeni Medya ve Güven İnşası", "Terörle Mücadelede Uluslararası İş Birliği" ve "Kriz Zamanlarında Küresel Vicdana İlham Olmak" başlıklı 4 oturumun yanı sıra "Sosyal Medya, Hayatı Pozitif Yönde Nasıl Dönüştürür?" başlıklı bir oturum ve 6 kapalı oturum yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bölgesel Aktörler ve Ortadoğu'da Değişen Güvenlik Denklemi" başlıklı ilk oturumda konuşacak.

İlk oturumun ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un katılımıyla özel oturum gerçekleştirilecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenen TRT World Forum, yarın akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.

Kaynak: TRT Haber