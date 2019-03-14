İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün finans yapılanmasında yer alan Kaynak Holding'e dair bir iddianame daha hazırladı. İddianamede “İstanbul TRT Ulus Binası işgal teşebbüsü bağlantıları’ adlı ayrı bir bölüm yer aldı.

Baskını yapan darbecilerin, üç sivil tarafından komuta edildiği, o kişilerin Harun Şahin, Niyazi Akalın ve Selami Çolak olduğu bilgisine yer verildi.

İddianamede adı geçen Harun Şahin, örgüte ait Sürat Bilişim Teknoloji şirketinin sahipleri arasında yer alıyor. Şahin, 15 Temmuz’da ise Ulus saldırısının yöneticisi olarak yer aldı. Şahin ayrıca terörist başı Fetullah Gülen’in en yakınındaki 944 kişilik listede bulunuyor.

Selami Çolak, örgütün 'Bilişim sorumlusu' olarak biliniyor. Şirket içi örgüt toplantılarının da organizatörü. 15 Temmuz'da, internet kablolarını keserek TRT yayına son verebileceğini zannedenlerden.

Niyazi Akalın ise, terörist başı Gülen'in internet yayınlarının sorumlusu. İddianameye göre seçimlerde hükümet aleyhtarı 'Kime oy verelim' kampanyasını da Akalın düzenledi. Akalın, örgütün kurban, bağış, burs organizasyonunu da yönetenler arasında bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber