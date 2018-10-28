TRT Haber Zor Mağar'da yuvalanan teröristleri görüntüledi

Burası terör örğütü YPG/PKK'nın yaklaşık 4 yıldır işgali altında bulunan Ayn El Arap'a bağlı Fırat'ın doğusundaki Zor Mağar köyü.

TRT haber ekibinin görüntülediği köyde sivil yok, sadece terör örgütü YPG/PKK'lı teröristler var.

Köyün yakınındaki hakim tepelerde ise teröristlerin Türkiye'ye karşı yaptığı silindir kuleler ile açtıkları mevzi ve siperler var.

TSK Fırat'ın doğusundaki Zor Mağar bölgesinde bulunan YPG/PKK mevzilerini vurdu. Detayları bölgedeki @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.https://t.co/xtGVGUopEt pic.twitter.com/J695qSh38j — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Ekim 2018

TRT Haber kameralarının görüntülediği mevzilerin yanında silahlı teröristlerin hareketliliği göze çarpıyor.

Buradaki teröristlerin varlığı hem Türkiye sınırını, hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı harekatıyla özgürleştirdiği Cerablus'u tehdit ediyor.

Türkiye'nin kararlı tutumunu dikkate almayan teröristler bölgeyi terk etmemekte ısra etti, Türk Silahlı Kuvvetleri de gelen saldırılara obüslerle karşılık verdi.

Bombalamanın ardından teröristlerin bölgedeki mevzileri ve gözlem noktaları tamamen yıkıldı.

Terörden temizlenen hedefler, TRT Haber tarafından böyle görüntülendi. Türkiye bir kez daha teröristlere hak ettikleri dersi verdi.

Kaynak: TRT Haber