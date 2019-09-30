İstanbul'da korsan taşımacılık yapanlara yönelik denetimler sıklaşıyor. Resmi olmayan rakamlara göre kent genelinde taksicilik yapan 500'e yakın durak var. Bu durakların bazılarında 7-8 araç çalışırken, araç sayısı bazı duraklarda 400'e kadar çıkıyor.

Her hangi bir vergi ödemeden, kolay yoldan para kazanmak isteyenler, bu yasa dışı durakların yolunu tutuyor. TRT Haber ekibi, korsan taksi ağında çalışmak isteyen bir şoför gibi o durakları arayarak iş istedi.

Durak giriş ücreti, araç ve ehliyet olması yeterli

Telefonun diğer ucundaki şahıs, biraz şüphelense de konuşmaya devam etti. Sanki yasal bir iş görüşmesi gibi geçen konuşmada sıra evrak hazırlamaya geliyor.

Korsan taksi şebekesine dahil olanlar, hemen Whatsapp gruplarına dahil ediliyor. Tüm yönlendirmeler buradaki yazışmalar üzerinden yapılıyor. Adres detayları, polis uygulamalarına yönelik tüm uyarılar da yine bu gruplar üzerinden yürütülüyor.

Korsan taksi durakları, sisteme katılanlardan ücret alıyor

Yasa dışı taşımacılık yapanlar genellikle sabah 7 ile akşam 22 saatleri arasında mesai yapıyor. Günlük kazançları ise ortalama 200 ila 300 lira arasında. Yani korsan bir taksicinin ortalama aylık kazancı 7 bin lirayı geçebiliyor. Tüm masraflar şoföre ait olmak üzere, duraklara da haftalık ortalama 300 lira ödeniyor.

İnternetten reklam yapıyorlar, broşür de dağıtıyorlar

İnternetten reklam yapıp broşür dağıtmaktan dahi çekinmeyen korsan taksi durakları mesafe ücretlerini ise kendileri belirliyor. En yakın mesafe 10 lira olmak üzere, şehir içi 200 lirayı aşan tarifeler var. Dağıtılan broşürlerde ortalama rakamlar yazıyor, şehir dışına bile yolcu götürüyorlar.

Sadece referansı olan müşterilerle çalışıyorlar

Korsan taksi durakları, müşteri portföyünü oluştururken ilginç bir yöntem kullanıyor. Sistem damacana dağıtan su bayilerinkine benzer. İlk yolculukta güven veren müşterilerin telefon numaraları ve adresleri duraktaki bilgisayar programına kaydediliyor. Her bir adrese rakamlarla kod veriliyor ve bir sonraki çağrıda kimlik ve adres bilgileri gizlenerek yalnızca kod numarasına araç yollanıyor.

Yolcu ve şoför yakalanınca söyleyeceklerine önceden çalışıyor

Araca binen müşterilerle şoför arasında kontağı açmadan önce ilk olarak tanışma senaryosu konuşuluyor. Araç bir trafik uygulamasında durdurulduğu takdirde şoför ve müşteriler bu senaryoya sadık kalarak, birbirlerini önceden tanıdıklarına, arkadaş olduklarına polisi ikna etmeye çalışıyor.

İstanbul emniyeti, korsan taksicilerle mücadele için yoğun bir mesai harcıyor. Sivil trafik ekipleri, her gün farklı noktalarda uygulama yapıyor.

Şoföre 5 bin lira, yolcuya da 334 lira ceza kesiliyor

Şoföre 5 bin lira para cezası kesiliyor. Polis ekipleri yalnızca şoförlere değil yolculara da para cezası kesiyor. Korsan taksi kullanmanın cezası 334 Türk lirası.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Mustafa Oğuz