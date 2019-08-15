İki İngiliz devi Liverpool ile Chelsea UEFA Süper Kupa maçında İstanbul'da karşı karşıya geldi.

TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu müsabakanın açılışında konser verdi.

Bob Marley'in "Three Little Birds" şarkısı seslendirildi.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren çocuk korosunu kutladı.

Eren, sosyal medya hesabı üzerinden "Liverpool - Chelsea Süper Kupa açılış seremonisinde, başarılı bir performans sergileyen TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Çocuk Koromuzu tebrik ediyorum" paylaşımında bulundu.

#Liverpool - #Chelsea Süper Kupa açılış seremonisinde, başarılı bir performans sergileyen TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Çocuk Koromuzu tebrik ediyorum. pic.twitter.com/BWJ1SK4KyW — ibrahim eren (@ibrahimeren) August 14, 2019

Maç öncesi ve sonrasında da renkli görüntüler vardı.

50 binin üzerinde taraftar İstanbul’a geldi. Chelsea taraftarları Beşiktaş’ta, Liverpool taraftarları ise Taksim’de toplandı.

Şehir adeta mavi kırmızıya büründü.

Süper Kupa esnafa yaradı

Taraftarlar sadece maç izlemedi. UEFA Türk mutfağına dikkat çekmişti. Türk lezzetleri keşfedildi. Esnaf yoğun ilgiden memnun kaldı.

İki devin mücadelesi Türkiye'nin tanıtımına önemli ölçüde katkı sağladı. Maç 215 ülkede naklen yayınlandı.

Öte yandan iki takım da sosyal medya hesaplarından İstanbul ve maça ilişkin paylaşımlarda bulundu.

UEFA da iki takım oyuncularının Türk ampute futbolcularıyla görüntülerine yer verdi.

Maçın şehrin ekonomisine ise 100 milyon Avro katkıda bulunduğu tahmin ediliyor.

İstanbul'da bir ilk yaşandı

Liverpool'un Chelsea'yi penaltı atışları sonucu mağlup ettiği karşılama, bir ilke de ev sahipliği yaptı.

Maçta Fransız kadın hakem Stephanie Frappart düdük çaldı. Cüneyt Çakır da karşılaşmanın dördüncü hakemiydi.

Kaynak: TRT Haber