Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem, sel ve doğal afetlerde yani her türlü acil durumda göreve koşuyor. Onlar her göreve, "Nerede AFAD Orada Hayat" düşüncesiyle çıkıyor.

7 gün 24 saat göreve hazır bekliyorlar

İstanbul AFAD arama ve kurtarma ekipleri toplamda 85 kişiden oluşuyor. İstanbul'da gerçekleşebilecek herhangi bir acil durum karşısında 7 gün 24 saat nöbetteler.

Hizmet içi eğitime tabi tutuluyorlar

Her alanda daha iyi hizmet verebilmek için, personel önce branşlaşıyor.

AFAD Birlik Müdürü Cengiz Karakuş:

"Bunlar elektrik, mekanik bilgisi, marangozluk gibi değişik sektörlerde görev almış, kimyasal bilgilerle ilgili mesleki teknik eğitimi tamamlamış personel arasından seçilmekte. Daha sonra kurum içerisinde bir hizmet içi eğitime tabi tutuluyorlar."

Olası depreme karşı hazırlıklarını sürdürüyorlar

Ekipler olası bir deprem durumuna karşı hazırlıklarını sürdürüyorlar.

Arama ve Kurtarma Teknisyeni İlyas Polatoğlu:

"Bir kütle nasıl kaldırılır, kaldırdığımız esnada neye dikkat etmemiz gerekiyor, bunlarla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Çünkü normal bir enkazda kaldırılan kütlenin altında insan olabilir. Bununla alakalı teknikler geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz."

AFAD İstanbul'da bu yıl, toplamda 115 olayda görev aldı. Ekipler, her an göreve hazır halde...

Haber: Büşra Çelik

Kamera: Musa Toprak