Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bugün ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyden, güney ve doğu kesimlerde güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, kuzey ve doğu kesimlerdeki sıcaklık artışı nedeniyle oluşabilecek güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA