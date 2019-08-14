Irak'ın kuzeyinde 19 yıl önce teröristlerin kurduğu pusuda yaralanarak gazi olan Ömür Karaman, Gemlik'te bulunan Kumsaz sahilinde bir süre yüzdükten sonra dinlenmek için kafeye girdi.

Karaman isimli gazi, kafede engelli olduğunu belirterek ayağını uzattı. Ancak işletme sahiplerinin saldırısına uğradı.

Yüzde 92 engelli olan Karaman, saldırganları durdurmaya çalışsa da fayda etmedi.

Ellerini ve ayaklarını ezdiler

Saldırıya uğrayan gazi Karaman yaşadıklarını şöyle anlattı:

"En az 10-15 kişi kamera kayıtları da var zaten, baktım bir demir geldi çok sert, baktım ellerimi de eziyorlar, ayaklarımı da eziyorlar"

Ömür Karaman aldığı darbelerin ardından hastanede tedavi gördü.

Saldırganlar tutuklandı

Gaziyi darp ettikleri tespit edilen 3 kişi de tutuklandı.

Belediye tarafından özel bir şahsa ihale usulüyle kiralanan işletmenin sözleşmesinin de feshedildiği öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber