Meteorolojiden alınan bilgiye göre, hafta sonu Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya'da hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü.

Kar ve fırtınanın etkili olduğu Trakya'da hava sıcaklıkları, bazı yerlerde sıfırın altında 10 - 12 derecelerde hissedildi.

Kar yağışı etkisini yitirdi

Tahminlere göre kar yağışının etkisini yitirdiği Trakya şehirlerinde hava sıcaklıkları yarından itibaren Edirne'de 11, Tekirdağ'da 7, Kırklareli'nde 9 derece ölçülecek.

Hava sıcaklıkları hafta sonu ise Edirne'de 18, Kırklareli'nde 16, Tekirdağ'da 11 dereceye çıkacak.

Badem çiçeklerini don vurdu

Geçen hafta 15 derece ölçülen hava sıcaklıklarının hafta sonu eski değerlere düşmesi, bölgede yaşayan tüm canlıları etkiledi.

Edirne'de hafta sonundan itibaren yaşanan soğuk hava bitkileri de vurdu.

Keşan ilçesinde erken açan badem ağaçlarının çiçekleri soğuktan buz tutarak zayi oldu.

Kaynak: AA