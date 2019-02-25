Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla örgüt sorumlularıyla iletişim kurdukları değerlendirilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen 4 sivil olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerice Bolu, Edirne, Hakkari, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Polis ekiplerinin firari 3 şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.

Kaynak: AA