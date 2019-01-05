Edirne kent merkezinde başlayan kar yağışı, İpsala, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde de etkisini gösteriyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, dün yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan Altıntaş köyü, Sazlıdere, Çamlıca-Gökçetepe, Akçeşme-Boztepe arası köy yollarının ulaşıma açıldığını söyledi.

Kent merkezinde kar yağışının devam ettiğini aktaran Uğur, ekiplerin hazırlıklı ve teyakkuzda olduğunu kaydetti.

Meteorolojik verilere göre hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde önceki gün Demirköy ve Kofçaz ilçeleriyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 46 köy yolundan 40'ı İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı.

Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu Demirköy ilçesinde NATO ile TRT'ye ait verici istasyonuna giden yol da ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması ile açabildi.

Karayolları ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, kentte gün boyu kar yağışı bekleniyor.

Öte yandan kar yağışı Babaeski, Pehlivanköy ve Demirköy ilçelerinde de hafif şekilde devam ediyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da kar yağışı, gece yarısından sonra şehir merkezi ile Hayrabolu, Şarköy ve Malkara ilçelerinde etkisini artırdı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterler ile Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-Malkara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Hayrabolu, Şarköy ve Malkara ilçelerinde yağan kar, ilçelere bağlı mahallelerde de etkisini gösteriyor.

Şehir merkezi ve ilçelerde kapalı yol bulunmayan kentte, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: TRT Haber, AA