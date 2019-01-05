Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mahmut Demirtaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye tebrik telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA