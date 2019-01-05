Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
05 Ocak 2019 Cumartesi 12:15 - Son Güncelleme 05 Ocak 2019 Cumartesi 12:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mahmut Demirtaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mahmut Demirtaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye tebrik telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA
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