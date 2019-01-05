THY'nin 85 yıllık tarihinin en yaşlı misafiri Sherpini ile oğlu ve gelini, Nepal'in başkenti Katmandu'dan dün THY'nin tarifeli uçağıyla Türkiye'ye geldi.

Gece otelde konaklayan Sherpini, öğle saatlerinde Boston'a seyahat etmek üzere araçla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Tekerlekli sandalyede oturan Sherpini'nin işlemleri, Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri personeli tarafından yapıldı.

“Namaste” hareketiyle selamladı

Elinden bir an olsun düşürmediği tespihi ve yerel kıyafetiyle yolcuların ilgisini çeken Sherpini, havalimanında bulunanları geleneksel "namaste" hareketiyle selamladı.

Basın mensuplarının sorularını İngilizce bilen oğlunun yardımıyla cevaplayan Sherpini, ABD'de yaşadığını ancak kendisinden 3 yaş küçük kardeşini ziyaret etmek için başkent Katmandu'ya gittiğini belirtti.

Kendisinin 102 yaşında olmasına rağmen pasaportunda "101" yazdığını ifade eden Sherpini, yeni yaşını 3 Ocak’ta Katmandu-İstanbul uçağında pasta keserek ve "İyi ki doğdun" şarkısı eşliğinde kutladığını söyledi.

“İnanışımıza göre hayatı güzel ve sağlıklı yaşamalıyız”

Sherpini, bir gazetecinin uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrına ilişkin sorusunu, "Bizim Budizm inanışımıza göre hayatı güzel ve sağlıklı yaşamalıyız. Güzel şeyler yapmalıyız. Çocuklarım da bize iyi bakıyor. Benim aslında 10 çocuğum vardı ama yedisi öldü. İki kız ve bir oğlum hayatta ve 12 torunum var." şeklinde cevapladı.

Ang Phurba Sherpini, 1959'a kadar Tibet'te yaşadıklarını, savaş nedeniyle oradan kaçtıklarını, Nepal'de Everest Dağı'nın bulunduğu bir bölgeye yerleştiklerini kaydetti.

Yirmi seneden beri yaşadığını ABD'de vatandaşlık aldığını ifade eden Sherpini, "THY uçağında seyahat ederken çok iyi zaman geçirdim. Uçuş ekibi, bana çok nazik davrandı." dedi.

“Annemin 99 yaşında bir kız kardeşi var”

THY'nin en yaşlı yolcusunun oğlu Ngawang Norbu Sherpa de annesiyle daha önce Avrupa ve Kanada'ya uçtuklarını belirtti.

Sherpa, annesinin en uzun uçuşunu Boston-İstanbul-Katmandu arasında 21 Kasım'da yaptığını dile getirerek, "Annemin 99 yaşında bir kız kardeşi var. Onu ziyaret etti. İkisi de çok sağlıklıyken onları bir araya getirmek istedik. Çok mutlu oldular ve çok duygusal anlar yaşadılar." diye konuştu.

THY'yi hem en iyi fiyat hem de en iyi bağlantı sunduğu için tercih ettiklerini dile getiren Sherpa, "2013'te bir kez THY ile uçmuştum ve çok memnun kalmıştım. Bilet almaya gittiğimizde annemin 102 yaşında olduğunu söyledim ve yardım istedim. THY Boston yetkilileri de business classta bizi uçurabileceklerini söyleyerek yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Sherpa, annesinin hayatında hiç sigara ve alkol kullanmadığını, her yemekte bir kaşık tereyağı muhakkak yediğini ve ailesinin ona çok iyi baktığını sözlerine ekledi.

48 saatte 3 kıta dolaştı

Üç kıta arasındaki seyahatini oğlu ve gelini ile yapan Sherpini, önceki gün Katmandu'dan İstanbul'a geldi. Yaşlı yolcu kendisini Amerika kıtasına taşıyacak uçuşu beklemek üzere İstanbul’da bir otele yerleşti. İstanbul’da yaklaşık 21 saat dinlenen Nepalli yolcu, dün THY'nin İstanbul- Boston uçuşuyla Türkiye’den ABD'ye uçtu. Böylece seyahati sonunda 48 saat içinde üç kıtaya ayak basmış oldu.

Kaynak: AA