Kaza, 3 Aralık günü saat 08.30 sıralarında, Burdur'da Yeşilova girişindeki akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana geldi.

Araçlarda hafif hasar oluştu

Cevdet Akhan, kullandığı traktörle sola dönüş için manevra yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen Cengiz Çelik yönetimindeki yem yüklü tırı fark eden Akhan, traktörü durdurmaya çalıştı.

Tır şoförü Çelik ise traktöre çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüler, araçlarını güçlükle durdururken, tırın dorsesi ile traktör, çarpıştı.

Traktör sürücüsü Cevdet Akhan, karşı yönden gelen tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kazada traktör ile tırın dorsesinde hafif hasar oluştu.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Görüntülerde traktör sürücüsünün yolun sol tarafına dönüş yapmak için manevra yaptığı, bu sırada karşı yönden gelen tır ile çarpıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA