Traktör sürücüsü tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu04 Aralık 2019 Çarşamba 12:23 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 12:42
Burdur'un Yeşilova ilçesinde, dönüş için manevra yapan traktör sürücüsü, karşı yönden gelen tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaza, 3 Aralık günü saat 08.30 sıralarında, Burdur'da Yeşilova girişindeki akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana geldi.
Araçlarda hafif hasar oluştu
Cevdet Akhan, kullandığı traktörle sola dönüş için manevra yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen Cengiz Çelik yönetimindeki yem yüklü tırı fark eden Akhan, traktörü durdurmaya çalıştı.
Tır şoförü Çelik ise traktöre çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüler, araçlarını güçlükle durdururken, tırın dorsesi ile traktör, çarpıştı.
Traktör sürücüsü Cevdet Akhan, karşı yönden gelen tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kazada traktör ile tırın dorsesinde hafif hasar oluştu.
Kaza anı kamerada
Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Görüntülerde traktör sürücüsünün yolun sol tarafına dönüş yapmak için manevra yaptığı, bu sırada karşı yönden gelen tır ile çarpıştığı anlar yer aldı.
Kaynak: DHA